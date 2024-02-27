رئيس جامعة السويس يناقش أوجه التعاون مع مشروع المدارس اليابانية

بحث رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل، مع خبيرة يابانية بمشروع المدارس المصرية اليابانية تشيزو سوزوكي سينسيه، ومدير المدرسة المصرية اليابانية بالسويس سوزان يوسف محمد، أوجه التعاون بين الجامعة ومشروع المدارس اليابانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، بمكتبه بمبنى الجامعة، اليوم /الثلاثاء/، تشيزو سوزوكي سينسيه، وسوزان يوسف محمد.

استعرض رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المستقبلي بين الجامعة ومشروع المدارس اليابانية، حيث طرح فكرة إنشاء قسم لدراسة اللغة اليابانية بكلية الآداب، فضلا عن إمكانية عقد دورات تخصصية في اللغة اليابانية، بالإضافة إلى إمكانية توفير أوجه للتعاون بين الحاضنة التكنولوجية بالجامعة والمدارس اليابانية، بجانب مناقشة مشروع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمدارس اليابانية.

أضاف الدكتور حنيجل، بحسب بيان، أن البروتوكول المزمع إعداده يشمل إجراءات لإكساب طلاب التربية العملية بكلية التربية الخبرات اللازمة من مجموعة من المعلمين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية؛ لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة، طبقاً لنظام التعليم الجديد، فضلا عن قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية، لنشر ثقافة المدارس المصرية اليابانية ودورها الرائد.

يذكر أن المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، هي مدارس حكومية من ناحية الإشراف والتنفيذ، وتدعم بواسطة هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا). وتعتمد تلك المدارس على نظام وأساليب تعليم مختلفة عن المدارس الحكومية؛ إذ تتضمن تقديم أنشطة منهاج التوكاتسو مع المنهج المصري الجديد لجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى فصول الثانوية.

