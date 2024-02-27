فرج عامر: محمد صلاح فضل الانتقال إلى الدوري السعودي .. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تفضيل محمد صلاح الدوري السعودي علي حساب باريس سان جيرمان.

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نهائيا

محمد صلاح فضل الانتقال للدوري السعودي بداية من الموسم القادم ، عن الانتقال لنادي باريس سان چيرمان



في تطور مفاجئ قد يعكس توجهات جديدة في عالم كرة القدم، قد ينتقل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، حسب تصريحات أدلى بها أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". وعلى الرغم من عدم تأكيده على النادي السعودي الذي سينتقل له صلاح، إلا أن التقارير تشير إلى احتمالية انضمامه إلى أحد الفريقين الكبيرين في الدوري السعودي، وهما اتحاد جدة والهلال.