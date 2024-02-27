200 ألف جنيه تراجعا.. شعبة السيارات تكشف تطورات الأسعار والسوق

كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، أن أسعار السيارات انخفضت بعد صفقة رأس الحكمة، معلقا «الانخفاض مش أحسن حاجة وليس كان متوقعا».



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و10 % بحد أدنى 50 و100 ألف جنيه وهناك أنواع انخفضت بأكثر من 200 ألف جنيه .



ولفت أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن الأسعار في سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة كانت ترتفع كل يوم حتى تمنوا أن تتوقف.



وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن المملكة المغربية تنتج 382 ألف سيارة في 2021 الاستهلاك المحلي منها 20 ألف سيارة والباقي يوجه للتصدير .



دعا أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، لإطلاق العاصمة الصناعية على غرار العاصمة الإدارية وتكون مدينة عالمية للصناعة وتفتح الباب أمام زيادة التصدير.

