عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يعتذر لـ ياسر إبراهيم على الهواء .. تفاصيل

صدى البلد

حرص مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تقديم اعتذاره لياسر إبراهيم، مدافع الأحمر، مُشيرًا إلى أن على محمد عبد المنعم، زميله في الفريق التحلي بالتواضع.


وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتأسف لياسر إبراهيم.. في بعض الفترات كانت لدي تحفظات عليه، لكنه نجح في تغيير تلك التحفظات".


وأضاف: "ياسر إبراهيم هو المدافع الأفضل في مصر، وأفضل من محمد عبد المنعم، الذي أتمنى له أن ينتقل للمكانة التي يستحقها".


وتابع: "محمد عبد المنعم؟ طالما تواضعت سيرفع الله من شأنك، ولكن عند التكبر سينخفض مستواك، وكرة القدم لن تساعدك".


وأكمل: "محمد عبد المنعم مؤهل ليكون في مكانة أفضل، لكن لديه أزمات في التعامل مع بعض الكرات وأيضًا تعامله مع بعض زملائه في الملعب".


وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "دور المدرب هو توجيه اللاعب، وأن يمنحه الخبرات، وعلى اللاعب نفسه أن يتابع رد فعل الجمهور على مستواه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

جولة مكوكية جديدة للصين لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

قصيدة مؤثرة من طفلة قادرون باختلاف.. والرئيس يطلب منها إعادتها

ننتظر الاندماج معكم.. الرئيس الأوكراني يوجه رسالة إلى الدول الأوروبية والناتو

بصيرة تنظم فعاليات توعوية نوعية بأسبوع القاهرة الثاني للتصميم

من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه

تصل لـ30.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع جديدة بالطقس حتى هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ