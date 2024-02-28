مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة في عقد شيكابالا.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن انتهاء شيكابالا تجديد عقده كأعلى راتب في الزمالك في تصريحاته عبر برنامج اللعيب.

وقال مهيب عبد الهادي: "شيكابالا ينهي الاتفاق على تجديد عقده كأعلى راتب في الزمالك".

قال الإعلامي محمد شبانة، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع شيكابالا على تجديد عقده بشكل رسمي، وسيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخه مع النادي، وسيكون العقد لمدة موسمين.

وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "جوميز أوصى إدارة نادي الزمالك بتجديد عقد يوسف أوباما.. واللاعب محل اهتمام بيراميدز للتعاقد معه في صفقة مجانية، لكن المدرب أوصى بتجديد عقده فورا".