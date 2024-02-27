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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أيمن يونس: الزمالك سيكون منافسا قويا لـ الأهلي في نهائي الكأس.. ولن نسمح بإفساد المباراة

صدى البلد

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض ظهر بشكل قوي خلال لقاء أبوسليم الليبي، مشيرا إلى أنه من الصعب الحكم حاليا على جوزيه جوميز، لكن هناك بوادر إيجابية.

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نتمنى استعادة الثقة المفقودة على مدار أخر عشرين عامًا، ولا يجب أن نحكم سريعًا على جوزيه جوميز، علينا المساندة والدعم للجهاز الفني، مثلما فعلنا مع روي فيتوريا في وقت سابق خلال وجوده مع منتخب مصر، وجوميز مدرب مجتهد لكن لا يوجد حكم نهائي، واللاعبين كانوا في حالة جيدة، والمدرب يحضر الفريق بشكل جيد، وكنت مستمتع بأداء الفريق ولأول مرة لم أكن متوترًا وأنا أشاهد لقاء للزمالك".

وزاد: "أداء الزمالك كان راقيًا والخطوط متقاربة، وهو ما يؤكد على شخصية المدير الفني، وبالنسبة لـ ناصر منسي الأهم هو الاستمرارية في التألق، ويجب الإشادة بمستوى عمر جابر، والذي لعب في الجبهة اليسرى، وأيضا شيكابالا لا زال لديه تأثير كبير في الملعب، والفريق شكله مطمئن وهو ما يعطينا انعكاس على قدرة الفريق على تقديم مستوى قوي أمام الأهلي في نهائي كأس مصر".

وتابع: "الزمالك سيصبح منافسًا قويًا للأهلي في نهائي كأس مصر، بعد الموسم الماضي الذي كان عصيبًا وشهد عدم استقرار إداري، وإصابة زيزو غير مقلقة وبالتأكيد سيتم اراحته المباراة المقبلة من أجل تجهيزه للمباراة.. والأجواء أيضًا مهيئة لتقديم مستوى قوي وأن يستعرض لاعبي الفريقين قدراتهم الفنية وأن تخرج بمستوى أخلاقي مميز ولن نقبل بإفساد اللقاء من أي طرف مهما كان اسمه، وهي فرصة جيدة لاستعادة أمور جيدة".

وأكد: "لو خرجت المباراة بمستوى جيد فنيا واخلاقيا، سنحقق استفادة كبيرة مستقبلا، نريد وجود روح رياضية، وأي لاعب يريد بيان أهلاويته أو زمالكاويته، عليه الظهور بمستوى قوي في المستطيل الأخضر، وستكون مباراة للتاريخ بين الناديين، والجميع في انتظارها، وأصبح هناك تشويق كبير من جانب السعوديين في تنظيم المباراة، وتصويرها البث ومكافآت، وجوائز للجماهير، ولذلك لن نسمح بأن يتم افساد اللقاء، وأتمنى أن يحضر مجلسي إدارة الناديين، ونحن نفتخر بـ محمود الخطيب وحسين لبيب، والأهم الحفاظ على صورة مصر والمصريين، لأننا (الذهب) للبلاد العربية".

وأضاف: "محمود الخطيب يجب أن يكون متواجدا في هذه المباراة، والخلاف مع تركي آل الشيخ يجب أن يكون بعيدا عن هذا الحدث، فهو يوم في حب مصر، يجب أن يقوم الجميع بمصافحة بعضهم، يجب أن نفهم الرسالة، البعض حاول الإيقاع بين مصر والسعودية كثيرًا، والمباراة رسالة حب من السعوديين إلى مصر، لأنهم دخلوا صناعة كرة القدم والاستثمار فيها، ومصر ستظل رائدة في العالم العربي وداخل افريقيا، وكل شيء رائع خرج من بلدنا، وفي عز ازماتنا يخرج أساطير مثل محمد صلاح الذي سنحكي عنه لأولادنا وأحفادنا".

وتابع: "أنا معجب بـ محمد شحاتة وهو قادر على أن يصبح لاعبا دوليا خلال الفترة المقبلة، وكذلك ناصر ماهر لاعب مميز والتشيرت الأبيض (لايق عليه)، وهناك حالة حب لـ عبدالله السعيد داخل الفريق، وشيكابالا يستقبل اللاعبين الجدد بشكل رائع، رغم أن النجم الأول في الفريق، وهو يساند جميع اللاعبين ويتعامل جيدا مع الناشئين وهو أسطورة في تاريخ نادي الزمالك".

وأتم: "يجب أن يدرك الجميع أن هذه هي حقيقة الكرة المصرية، وقدراتهم العالية، رغم محاولات البعض داخل مصر من التقليل من قوتهم وشعبيتهم".

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