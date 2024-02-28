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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الكويت| أمريكا تعتزم وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.. وبريطانيا تحذر روسيا بسبب حلف الناتو

الصحف الكويتية
الصحف الكويتية

الكويت: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة هزت الضمائر البشرية دون أي تحرك من المجتمع الدولي

التحالف يسقط 5 مسيرات للحوثيين في البحر الأحمر 

أمريكا تناقش مع السعودية والإمارات حل أزمة غزة

الشرطة البريطانية تتهم بلغارياً سادساً في قضية تجسس لصالح روسيا


تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أشارت صحيفة الوطن إلى ما قاله وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة هزت الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي، داعياً إلى حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وترأس اليحيا أمس الثلاثاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال الاجتماع، قال فيها: «أعرب عن سعادتي بالتواجد معكم اليوم في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان والتي تأتي مباشرة بعد احتفالنا بذكرى مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفلنا به هنا قبل شهرين (ديسمبر من العام الماضي 2023)، مؤكدين على التزامنا الكامل والثابت بما ورد في الإعلان من قيم تعزز الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والسلام بالإضافة إلى التزامنا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان».

قالت صحيفة الوطن إن  إدارة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود طقس معتدل وغائم إلى غائم جزئياً والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، خلال فترة النهار.

أما ليلاً فتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة.

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 20° C والصغرى 11° C.

 

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الراي إلى اعلان القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن طائرات وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت أمس الثلاثاء خمس طائرات مسيرة هجومية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

قالت صحيفة الجريدة إن الرئيس الأميركي جو بايدن،  فاجأ الأطراف المعنية والمنخرطة بجهود التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» بتوقّعه إقرار هدنة في غزة الاثنين المقبل، قبيل حلول شهر رمضان، في حين شككت الحركة الفلسطينية بقبول خطة تتضمن 3 مراحل طرحها مدير المخابرات المركزية الأميركية خلال جولة ثانية من المفاوضات الرباعية في باريس.

ومع تكثيف الوسطاء جهودهم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وإقرار هدنة بحرب غزة المتواصلة منذ 144 يوما، بهدف تخفيف حدة الكارثة الإنسانية ومنع توسّع الصراع إقليمياً، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى تطبيق وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني الأسبوع المقبل، قبيل حلول شهر رمضان.

أوضحت صحيفة الكويتية اعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيريه السعودي والإماراتي سبل حل النزاع في فلسطين وإنهاء الصراع في السودان.
وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق بشأن سبل حل النزاع في غزة والاستعداد لمرحلة ما بعد الصراع.
وأضافت أن بلينكن أكد التزام واشنطن بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قالت صحيفة الأنباء إن موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف، أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل لتوقيع رسالة التزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات لغزة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلًا عن 3 مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الإدارة الأمريكية ستوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات بالموعد المحدد

إذ أصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، وفقًا لـ"أكسيوس".

إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتًا.

 

دوليا،ذكرت صحيفة الراي أن اليابان بدأت، اليوم الأربعاء، الجولة الرابعة من تصريف المياه العادمة الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في المحيط الهادئ.

ورغم معارضة الصيادين المحليين والسكان، وكذلك رد الفعل العنيف من المجتمع الدولي، بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو»، وهي الشركة المشغلة للمحطة، في تصريف المياه العادمة المشعة عند نحو الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

أوضحت صحيفة الوطن تحذير حذر قائد هيئة أركان الجيش البريطاني الأميرال توني راداكين الثلاثاء من ان أي هجوم أو توغل روسي في اراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو) من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل ساحق من جانب دول التحالف.
وقال راداكين في كلمة له خلال مشاركته في ندوة امنية بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (تشاتم هاوس) في لندن ان "الالاف من جنود الحلف المتمركزين في بولندا ودول البلطيق بإمكانهم الاعتماد ايضا على نحو 5ر3 مليون من قوات الاحتياط للدول الاعضاء مجتمعة".
واضاف ان الناتو يستطيع فرض سيطرة شبه مطلقة على الاجواء بواقع ثلاث طائرات مقابل واحدة بينما يمكن للقوات البحرية المشتركة تضييق الخناق على نظريتها الروسية في بحري بارنتس والبلطيق.


قالت صحيفة الجريدة إن الشرطة البريطانية وجهت أمس الثلاثاء الاتهام إلى مواطن بلغاري سادس في إطار تحقيق بقضية تجسس مزعومة مرتبطة بروسيا.

وأُلقي القبض على تيهومير إيفانوف ايفانتشيف البالغ 37 عاما ويعيش في غرب لندن في 7 فبراير كجزء من تحقيق تجريه قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية.

واحتجزت الشرطة ايفانتشيف تمهيدا لمثوله أمام محكمة وستمنستر في لندن اليوم الأربعاء.

ووجهت إلى إيفانتشيف تهمة «التآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو ولغرض يضر بسلامة ومصالح الدولة».

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