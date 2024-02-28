الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء إمدادات عسكرية لأوكرانيا.



وقالت للبرلمان الأوروبي في خطاب حثت فيه الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد في مجال السياسة الدفاعية: "حان الوقت لبدء محادثة حول استخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية مشتركة لأوكرانيا"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأضافت بأنه لا يمكن أن يكون هناك رمز أقوى ولا استخدام أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا أكثر أمانًا للعيش فيه.



وأكدت على ضرورة عدم التصعيد والمبالغة في تضخيم مخاطر الحرب، لكن يجب الاستعداد لها، وهذا يبدأ بالحاجة الملحة إلى إعادة بناء وتجديد وتحديث القوات المسلحة للدول الأعضاء.

وفي كلمتها، ابتكرت فون دير لاين استراتيجية الدفاع عن الصناعة الأوروبية الجديدة التي ستقدمها لجنتها في المبدعة، تسعى إن أحد أهدافها الرئيسية إلى إعطاء قرارات للمشتريات المشتركة.