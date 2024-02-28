صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في تقرير لها صباح اليوم الأربعاء، أن هناك اتفاقا على الخطوط العريضة لصفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لافتة إلى وجود حالة من التفاؤل بين الأطراف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، أن إسرائيل ترفض الرد بشكل واسع على المقترحات التفصيلية، ومن بين أمور أخرى، أفيد أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التوسع في الحديث عن حلول المخيمات المؤقتة التي ستقدمها تركيا.

كما أفادت التقارير أن إحدى نقاط الخلاف تتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، وأن الجانب الإسرائيلي أبدى في اجتماع باريس استعداده لعودة جزئية إلى عدة مناطق.

لكن بحسب المصدر، يرفض الاحتلال الإسرائيلي في محادثات الدوحة السماح بالعودة الكاملة للعائلات.

كما يصر الاحتلال الإسرائيلي على عودة النساء والأطفال فقط، دون الرجال، ومن ناحية أخرى، تصر حماس على العودة الكاملة للعائلات الفلسطينية.