اعترض على تفتيش شقيقته.. شاب يعتدي على مدرسة بمقص داخل مدرسة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل مدرسة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية بحدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز بين مدرس بالمدرسة المشار إليها (مصاب بجرح قطعى بالوجه - تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم) وإحدى السيدات ونجلها لحدوث مشادة كلامية بينهم لإعتراض السيدة المذكورة على تفتيش الطالبات قبل دخول المدرسة "من ضمنهم كريمتها" بجهاز كشف المعادن اليدوى ، قام على إثرها نجلها بالتعدى على الأول بالضرب بإستخدام مقص حديدى محدثاً إصابته ، (تم ضبطه وبحوزته المقص المستخدم فى التعدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.