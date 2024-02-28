لتعميق التصنيع المحلي.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة «بديل المستورد»

أكد الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز قرر البدء في تنفيذ مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي، انطلاقا من مبدأ ‏خدمة بلدنا ودعمها خلال الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع.

وقال حسن درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن المركز القومي للبحوث يقدم ‏بعض الحلول التكنولوجية وبعض المواد بديل المستورد من خلال معرض تابع للمركز.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث، أن هناك 200 منتج قابل للتطبيق، وتأتي تلك المبادرة بهدف تعميق التصنيع المحلي.

وتابع: "نجحنا في صناعة ‏مواد بديلة للمستورد من قبل، وتم استخدامها في مصر بتكنولوجيا مصرية، وكانت بديلا ‏للمستورد وأفضل منه".‏