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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع أرضية لإنهاء الانقسام.. تفاصيل جديدة بشأن اجتماع فتح وحماس في موسكو

غزة
غزة

أكد السفير الفلسطيني في موسكو، عبدالحفيظ نوفل، أن اللقاء الفلسطيني المزمع عقده في موسكو غدًا الخميس سيركز على الوضع الكارثي في غزة.

وأضاف نوفل لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن اللقاء الفلسطيني سيبحث وضع أرضية لإنهاء الانقسام الداخلي، مشيرًا إلى أن  هناك تصميم على مرجعية منظمة التحرير في الحوار الفلسطيني.

كان السفير الفلسطينى فى موسكو أعلن في وقت سابق، أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في روسيا غدا الخميس، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.

ووفقا لوكالة الإعلام الروسية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.

والإثنين الماضي، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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