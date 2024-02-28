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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أصول المركزي السعودي الخارجية ترتفع ملياري دولار في يناير

صدى البلد

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الأربعاء، ارتفاع صافي أصوله الخارجية 2.07 مليار دولار في يناير عن الشهر السابق.

وارتفع صافي الأصول الخارجية إلى 1.572 تريليون ريال (419.17 مليار دولار) من 1.564 تريليون ريال في ديسمبر.

وانخفض صافيها 4.3% على أساس سنوي في يناير.

كشف التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي، تراجع إجمالي الموجودات بنسبة 5.48%، خلال شهر يناير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

 

ووفقاً لتقرير المركزي، الصادر الأربعاء، تراجع إجمالي الموجودات إلى 1.817 تريليون ريال (484.48 مليارات دولار) مقابل 1.922 تريليون ريال (512.6 مليارات دولار) خلال يناير 2023.

وعلى أساس شهري، سجلت موجودات البنك المركزي ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.47%، وذلك مقارنة بمستويات شهر ديسمبر 2023، والتي بلغت 1.808 تريليون ريال (482.2 مليار دولار).

وتراجع بند "استثمارات في أوراق مالية بالخارج"، الذي يمثل 55.32% من إجمالي الموجودات، بنسبة 6.72%، ليهبط إلى 1.005 مليار ريال، في يناير 2024، مقابل 1.077 تريليون ريال بالشهر نفسه من عام 2023.

وهبط بند "ودائع لدى البنوك بالخارج"، بنسبة 1.66% إلى 364.16 مليار ريال مقارنة بـ 370.32 مليار ريال خلال شهر يناير من العام الماضي، ويمثل هذا البند 20.04% من إجمالي الموجودات.

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