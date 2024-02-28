إسماعيل شاكر رئيسًا |إسقاط عضوية هشام حطب وأحمد نبيل من الاتحاد المصري للفروسية

أعلن الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الإتحاد؛ وصول خطاب رسمي من الإتحاد الدولي للفروسية يقر ويفيد بما جاء في الجمعية العمومية الغير عادية للإتحاد.



وتضمن خطاب الإتحاد الدولي للفروسية، اعتماد وقبول استقالة الخمسة أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد المصري للفروسية السابق والذى كان يترأسه هشام حطب وكذلك قبول إسقاط العضوية عن هشام حطب و أحمد نبيل، بالإضافة إلي اعتماد تعيين اللجنة المُشكلة لادارة الإتحاد برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر.



و بذلك يكون الممثل الرسمي للإتحاد المصري للفروسية لدي الإتحاد الدولي هو الدكتور إسماعيل شاكر رئيسًا والأعضاء، أحمد فؤاد الوطن، الدكتور كريم السبكي ، الرائد هديل الحداد و هاني مجدي.