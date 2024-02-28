الشباب والرياضة تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني- الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية لإطلاق المرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني بـ7 محافظات: القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، المنيا، الوادي الجديد، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وذكرت الوزارة -في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن البرنامج يحمل في مرحلته الأولي شعار "شباب واعي"، حيث تتضمن محاور البرنامج: مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه، وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري، الوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني.

تأتي الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني على الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد ومن ضمن الآثار السلبية "الآثار الصحية" يؤدي إلى ضعف البصر، التأثير على الصحة العقلية، السمنة، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري، الصداع المستمر، ضعف الذاكرة"، و"الآثار النفسية: "الاكتئاب، الأرق، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة "، و"الآثار الإجتماعية" مثل العزلة الاجتماعية، سوء الحالة المادية، عدم ممارسة الرياضة، الخلافات الأسرية.