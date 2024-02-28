عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصرى سعودى جديد فى قطاع العقارات

صدى البلد

في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري وقعت شركة سمو  السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم.

وتم هذا التوقيع من خلال شركة عالمية باعتبارها نافذة لتبادل الخبرات بين السوق المصري والسوق السعودي والأسواق العالمية وبوابة للحصول على أفضل العروض الاستثمارية فضلاً عن تسهيل الشركة لعملية الاستثمار في الأسواق المستهدفة.

ويرجع ذلك إلى تنوع الخدمات التي تتميز بها الشركة كونها في الأساس مزود للحلول العقارية المتنوعة بوابة لتبادل الاستثمارات والخبرات العقارية بين الأسواق المختلفة.

وتتيح هذه المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، تُعنى بتطوير مشاريع عقارية نوعية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد المهندس جار الله بن محمد أل عمرة، الرئيس التنفيذي لشركة سمو السعودية ، أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا: "نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية ومصر".


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

أمريكا تكشف موقفها من إرسال قوات لـ أوكرانيا

الدولار ورطهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه بالجيزة

أهدوا اللقب للرئيس السيسي | منتخب مصر للميني فوتبول يتوج بالبطولة العربية

طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟ الإفتاء توضح

الوضع بفلسطين والتعاون العربي .. رسائل مهمة من أبو الغيط لوزراء الشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

بكيلو برتقال فقط.. طريقة عمل 10 لتر عصير مركز لرمضان

عيب أنا مش صغير.. ماذا قال الموسيقار حلمي بكر ردًا على أنباء اختطافه؟

من غير بطانة .. نسرين طافش بـ فستان جريء يفاجئ الجميع

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ