تعاون مصرى سعودى جديد فى قطاع العقارات

في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري وقعت شركة سمو السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم.

وتم هذا التوقيع من خلال شركة عالمية باعتبارها نافذة لتبادل الخبرات بين السوق المصري والسوق السعودي والأسواق العالمية وبوابة للحصول على أفضل العروض الاستثمارية فضلاً عن تسهيل الشركة لعملية الاستثمار في الأسواق المستهدفة.

ويرجع ذلك إلى تنوع الخدمات التي تتميز بها الشركة كونها في الأساس مزود للحلول العقارية المتنوعة بوابة لتبادل الاستثمارات والخبرات العقارية بين الأسواق المختلفة.

وتتيح هذه المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، تُعنى بتطوير مشاريع عقارية نوعية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد المهندس جار الله بن محمد أل عمرة، الرئيس التنفيذي لشركة سمو السعودية ، أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا: "نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية ومصر".



