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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير حسام زكي يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

السفير حسام زكي ووزير
السفير حسام زكي ووزير الخارجية التركي

أشاد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بنتائج زيارته إلى تركيا لبحث العلاقات التعاون العربي التركي وتطورات الأوضاع في الاقليم، وجلسة المباحثات التي عقدها مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز.


وكتب السفير حسام زكي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: زيارة جيدة وايجابية إلى تركيا ومحادثات مفيدة مع نائب وزير الخارجية حول الإقليم وأزماته والعلاقة بين الجانبين.


وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن محادثاته مع نائب وزير الخارجية التركي أعقبها لقاء نوعي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي جامعة الدول العربية نائب وزير الخارجية التركي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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