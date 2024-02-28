السفير حسام زكي يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

أشاد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بنتائج زيارته إلى تركيا لبحث العلاقات التعاون العربي التركي وتطورات الأوضاع في الاقليم، وجلسة المباحثات التي عقدها مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز.



وكتب السفير حسام زكي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: زيارة جيدة وايجابية إلى تركيا ومحادثات مفيدة مع نائب وزير الخارجية حول الإقليم وأزماته والعلاقة بين الجانبين.



وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن محادثاته مع نائب وزير الخارجية التركي أعقبها لقاء نوعي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

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