القومي للإعاقة: الرئيس السيسي وجه بمنشآت حديثة بها كل الإتاحة بمعايير صحيحة

حدثت طفرة في مجالات كثيرة لدعم ذوي الهمم

أكد الدكتورة "إيمان كريم"، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الاعاقة، أن هناك تنسيق بينهم وبين مختلف الجهات لتحقيق مطالب ذوي الإعاقة، مفيد بأن الرئيس السيسي وجه في الأماكن الجديدة بأنه يكون هناك منشآت حديثة فيها كل الإتاحة بمعايير صحيحة.



وأوضحت "إيمان كريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "القناة الأولى"، إلى أن هناك قطاعات كثيرة في الدولة شهدت طفرة لدعم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن قطاع المواصلات شهد طفرة لكن نحتاج تمهيد أكثر للأرصفة والشوارع وتمهيد الشوارع والأماكن التي من الممكن يتواجد فيها ذوي الإعاقة.



وأشارت إلى أن هناك طفرة في مجالات كثيرة لدعم ذوي الاعاقة ولكن ما زالت الاحتياجات اكثر، وتمت الزيارة لمحافظات و أماكن فيها إتاحة للمعاقين ومركز الشباب فيها إتاحة في معظمها والمنشآت الرياضية الجديدة والأندية فيها إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.