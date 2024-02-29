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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الإدارة المركزية للقاهرة الأزهرية يكرم البراعم والحافظين للقرآن

صدى البلد

شهد الشيخ فواز عبادى، رئيس الادارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، بصحبة الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، حفل تكريم ٦٠٠ من المتفوقين برواق الطفل من المستوي الأول وحتي المستوي الخامس،  وفق القدر المحفوظ من جزء إلي نصف القرآن الكريم.

كما تم تكريم   ٢٩ دارسا من الخاتمين لكتاب الله تعالى بفرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بانتشار فروع الرواق علي مستوي الجمهورية، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.  

وخلال كلمته أثناء الحفل، نقل رئيس الادارة المركزية ، تحيات فضيلة الإمام الأكبر للدارسين، مثمنا جهودهم, وحرصهم على الالتفاف حول كتاب الله من أجل حفظ آياته، كما قدم الشكر لكل القائمين على اروقة تحفيظ القران الكريم بمعاهد المنطقة مؤكدا على أن منطقة القاهرة الأزهرية لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لانتشار اروقة تحفيظ القران  الكريم فى معظم معاهدها تنفيذا لتوجيهات فضيلة الامام الاكبر لبذل كل جهد  يسهم فى حفظ كتاب الله . لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحفظ كتاب الله،  وتدبر آياته وتعلم أحكامه وآدابه.


 كما قدم رئيس المنطقة الشكر للاباء والامهات الذين حرصوا على توجيه  ابناءهم لحفظ كتاب الله فهو الحصن المنيع من الانحرافات السلوكية والفكرية والاخلاقية خاصة فى عصر الانترنت.


من جانبهم، أعرب الدارسون عن فرحتهم الغامرة بختم كتاب الله تعالى، موجهين الشكر للقائمين على هذا العمل لإتاحة الفرصة وتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالي.

 

جدير بالذكر أن عدد الفروع الحالية بالرواق الأزهري بمحافظة القاهرة يبلغ ٣١ فرعا، يضم٦٥٠٠ دارس برواق القرآن الكريم، وقد تم تكريم ٦٠٠ من المتفوفين برواق الطفل من المستوى الأول وحتى المستوى الخامس ،كما تم تكريم ٢٩ دارسا من الخاتمين لكتاب الله تعالى بفرع الرواق الأزهرى بالقاهرة.

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القاهرة الأزهرية الجامع الازهر تكريم القرآن

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