برلمانى يطالب الحكومة بدعم الفلاح وتحديد ثمن عادل للقمح تماشيا مع أسعاره العالمية

رحب النائب مجدي الوليلى، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، باتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار توريد القمح، مشيداً بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع بين وزراء التموين والمالية والزراعة للتوافق على سعر توريد إردب القمح وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

وطالب “الوليلى”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بأن تتوافق أسعار توريد القمح مع الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لا سيما فى ظل وجود سعر عادل يتوافق مع السعر العالمى.

وقال إن هذا الاتجاه من مجلس الوزراء بمثابة تغيير فكر جديد من الحكومة فى التعامل مع ملف أسعار المحاصيل الزراعية، وهو ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى وأوصى به قيادات وأعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بهدف تشجيع التوسع الزراعى وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع.



وأوضح النائب مجدى الوليلى أن هذه الخطوة الإيجابية فى غاية الأهمية وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وطالب الحكومة باتباع تلك السياسة والآلية فى باقى المحاصيل الزراعية، وفى مقدمتها المحاصيل المتعلقة بتوفير الأعلاف للثروة الداجنة والميزانية للحد من استيراد الأعلاف من الخارج حتى يكون هناك رؤية واضحة ومحددة بشأن جميع المحاصيل وحجم الإنتاج المتوقع منها، لضمان عدم حدوث أزمات غير متوقعة فى أى وقت.

وأكد أنه كان أول من طالب برفع أسعار توريد محصول القمح لسد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج، والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من هذا المحصول الاستراتيجي لتوفير العملة الصعبة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

كما طالب الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة.

وطالب النائب مجدى الوليلى الحكومة أيضا بدراسة جميع التكاليف لجميع المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح، خاصة أن أسعار وتكاليف الزراعة تزداد سنويا لتحقيق سعر عادل يحقق ربحية مناسبة للمزارعين من أجل تشجيعهم على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط الذى يستحق كل الدعم والمساندة.