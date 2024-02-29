الشباب والرياضة: تنفيذ قوافل طبية بقرى حياة كريمة بالجيزة والمنيا وأسيوط

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ قوافل طبية بقرى مبادرة "حياة كريمة" والأكثر احتياجًا بمحافظات الجيزة، والمنيا وأسيوط من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.



وأكد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي - في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب؛ انطلاقًا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالنهوض بتلك القرى؛ تنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية 2030.



وقال إن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.



وأوضح أنه تم تنفيذ القوافل في قرية الشيخ عتمان مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وقرية شم القبلية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وشملت تخصصات (الطب البشري، والتوعية الصحية والطب البيطري).



وتابع أنه تم تنفيذ هذه القوافل بالتعاون مع جامعات القاهرة والمنيا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجامعة أسيوط "الإدارة العامة لرعاية الطلاب"، وتم الكشف علي المرضى وتجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات القصر العيني ومستشفى المنيا الجامعي مستشفى جامعة أسيوط لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.



ويقدم الخدمات الطبية خلال القوافل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة بالجامعة في التخصصات الطبية (الباطنة، والأطفال، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والجهاز الهضمي والكبد، وطب الأسرة، والجلدية، والصدر، والأسنان، والأمراض المتوطنة، والنساء والتوليد، والعظام والروماتيزم).



فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية.



كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.