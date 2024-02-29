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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1883" حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن الجنوب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت مديرية الصحة بالمحافظة عدد "٧" قوافل علاجية في مدن الجنوب، بما في ذلك سفاجا، القصير، مرسى علم، الشلاتين، حلايب، أبو رماد، ورأس غارب، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تم خلال هذه القوافل الطبية الكشف على المرضى من أهالي البحر الأحمر وتقديم كافة الأدوية العلاجية لهم مجانًا، بالإضافة إلى تحويل الحالات المحتاجة إلى المستشفيات.

 

وأكد السيد إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل الطبية استمرت طوال الفترة الماضية، حيث بدأت في الأول من فبراير وانتهت في الرابع عشر من فبراير عام ٢٠٢٤. وقد تم خلال هذه الفترة الكشف عن "١٨٨٣" حالة في تخصصات مختلفة مثل الباطنة، الجراحة العامة، النساء، الأطفال، الأسنان، تنظيم الأسرة، وعلم العظام.

 

وأضاف العربي أن قوافل العلاجية قامت بتقديم الخدمة الطبية للمرضى من خلال الفحوصات المعملية والأشعة التلفزيونية "سونار"، ومعامل الدم والطفيليات. وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان داخل تلك القوافل، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.

 

من جانبهم، قدم أهالي مدن المحافظة الشكر إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على اهتمامه بأهالي المدن، معربين عن سعادتهم بتوافد القوافل الطبية وتقديم العلاج بالمجان. كما قدموا لسيادته تهنئة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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