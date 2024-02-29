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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تضاعف حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي بقيمة 894 مليار جنيه

صدى البلد

بلغ حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العام المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.

ومثلت إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح، حيث بلغت قيمتها 514.1 مليار جنيه بنسبة 57.5%، وفقا لما أعلنه اليوم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه ، ونحو 13.2% من إجمالي التمويلات الممنوح للقطاع المالي غير المصرفي خلال العام الماضي، يليها إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 87.6 مليار جنيه بنسبة 9.8%، ثم التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 72.6 بنسبة 8.1%.

ومثلت قيمة التمويل الاستهلاكي 5.3% بقيمة 74.3 مليار جنيه، يليها إجمالي حجم الأوراق المخصمة بقيمة 44 مليار جنيه بنسبة 4.9% ثم حجم التمويل العقاري الممنوح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.2%.

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