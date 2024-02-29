تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

استقبل نادي الزمالك بطل قادرون باختلاف عبد الرحمن مصطفى، الذي أعرب عن رغبته بذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة، في منحه عضوية النادي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والدكتورة أمل مُبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، حرص الرئيس على مشاركة القادرون باختلاف في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم، فما حققته الدولة المصرية لأبنائها من ذوى القدرات والهمم لا يمثل سوى انعكاس حقيقي لما تشهده الدولة المصرية من نهضة شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، من إنجازات ومشروعات قومية تنموية كبرى، وكان لهم نصيب وافر منها.



وقال صبحي في رسالته التي نقلها الدكتور عمرو حداد نائبًا عن الوزير: " نبدأ فوراً علي من خلال استراتيجية واضحة دومًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية قادرون باختلاف سنويًا وتشكيل لجان داخلية بالوزارة لتنفيذ جميع التوجيهات التي تخص الوزارة أو التعاون مع الوزارات الأخرى ووضع آلية عمل مشترك فيما بينهم".



وكان الشاب عبد الرحمن مصطفى قد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، الحصول على عضوية نادي الزمالك، ليوجّه الرئيس بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في هذا الشأن.

تكريم الزمالك لبطل قادرون باختلاف ومنحه العضوية