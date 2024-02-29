حسين لبيب يؤازر فريق الزمالك أمام الداخلية في استاد القاهرة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الداخلية، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : ناصر منسي.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.