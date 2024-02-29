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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات العربية للأدوية تقترب من نصف مليار جنيه خلال 7 أشهر

صدى البلد

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع  أرباحها قبل الضرائب بنسبة 25.4 %خلال أول 7  أشهر  من العام المالي الجاري (2023- 2024).

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 96.29 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير2023، مقابل 76.78 مليون جنيه أرباح في العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 483.29 مليون جنيه، مقابل 379.03 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 65.685 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 53.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 413.8 مليون جنيه، مقابل 324.9 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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