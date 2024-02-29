عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يواصل استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق،  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز.

 

وكتب أحمد حسن: "كولر يواصل استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز".

 

علق محمود كهربا لاعب الأهلي على سداد غرامة الزمالك اليوم بعد سنوات من الصراع .


وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنسجرام :" بفضل ورحمة ربنا عليا انتهت الحدوتة بعد ((٥ سنوات )) من حرب و ظلم و فساد و شماتة …


أولاً قبل أي كلمة ممكن تتكتب يستحق النادي الأهلي وجمهوره كل التضحية و الشكر لآخر العمر ،، 🦅❤️
ربنا نصرني و الحمدلله 🤲🏻 


عذراً لكل من انتظر سقوطي لكل الشامتين لكل حد قال كهربا انتهى بفضل الله و كرمه عليا و بعد كم الظلم اللي اتعرضتله ولكن الحمد لله كان معايا دايما ربنا العدل والحق و نصرني الحمدلله 🙏🏼 .

 شكرا كابتن محمود الخطيب المحترم وإدارة النادي الأهلي العظيم من أصغر حد لأكبر حد على وقفتهم جنبي طول الوقت الي فات كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم الي دائما بجانبي و في ضهري وشكراً لعائلتي و زملائي و لصحابي و كل حد كان في ضهري و حسبي الله و نعم الوكيل في كل حد ظلمني و شمت فيا عند الله تجتمع الخصوم وأنا متأكد إن آجلا أو عاجلا ربنا هياخدلي حقي 🙏🏼.. و اخيراً بداية جديدة و بإذن الله تبقى بداية خير وأنا في ضهري أعظم نادي وأعظم جمهور 🦅❤️⚡️ ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

حرب وظلم وفساد .. تعليق مثير من كهربا بعد حل أزمته مع الزمالك

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مباحثات السيسي والبرهان لحل الأزمة السودانية

بدون مقابل مالي.. عرض زد لضم محمود متولي من الأهلي

من غيرها مش هتسافر.. تعرف على تطعيمات الحجاج بجميع محافظات مصر

حرب نووية بين روسيا والناتو.. نائب في الدوما يكشف التفاصيل

تحقيق عاجل مع مقاول حراسة وآخرين في سرقة خطوط أنابيب بترول.. خاص

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

غير مكلفة.. خلطة بهارات البطاطس المقلية الخاصة بالمطاعم

مفيش رباية .. إنهاء طالبة العريش حياتها يستفز جمهور السوشيال ميديا

فيديو

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ