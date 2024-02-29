إسلام صادق: سامسون لو حصل على نصف فرص موديست ينافس على هداف الدوري

طالب الناقد الرياضي إسلام صادق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنح اللاعب البنيني سامسون فرصة اللعب مع فريق الزمالك.

وكتب إسلام صادق:""سامسون" لو حصل على نصف فرص "موديست "

في الاهلي سينافس على هداف الدوري !".

طالب رضا عبدالعال، بمنح البنيني سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة المشاركة في المباريات.







وأكد رضا عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية "أن المباريات التي ظهر فيها سامسون اكينيولا مع الزمالك كان مميزاً في بعضها ، ويجب ان يشارك كي يتم الحكم عليه"

واضاف عبد العال، أن اكينيولا في احدي المباريات صنع هدفاً رائعاً وكذلك سجل، لذلك يجب أن يحصل علي فرصة المشاركة.