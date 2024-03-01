صيدلة القاهرة وهيئة الدواء المصرية تنظمان برنامجا تدريبيا.. 9 مارس

أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ان هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الكليه تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن مبادىء اليقظة الدوائية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف باليقظة الدوائية بما في ذلك الإبلاغ عن الأثار الجانبية، بالإضافة إلى معرفة التطبيق المحلي لقواعد اليقظة الدوائية والإطلاع على أحدث القواعد في مصر، وكذلك التعريف بالإجراءات المتبعة في ممارسات اليقظة الدوائية في مصر.

ومن المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ بمقر كلية الصيدلة بجامعة القاهرة. البرنامج التدريبي مقدم لخريجي كليات الصيدلة وممثلي شركات الأدوية.

يبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر و كلية الصيدلة - جامعة القاهرة

للتسجيل والاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.pharma.cu.edu.eg/English/CentersAndUnits/PDC/CPEC/NewsEvents.aspx

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد المجلس، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإسباني ويبومتركس ودخولها ضمن أفضل 500 جامعة من بين 30 ألف جامعة عالمية، وأصبح ترتيبها 499 بعد أن كانت في المرتبة 724 عام 2017.

وقدم المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، تقريرًا ماليًا حول ماتم إنفاقه من الموارد الذاتية للجامعة على المشروعات التعليمية والإنشائية الكبرى حيث تم الإنفاق على المشروعات الكبرى بنسبة 80٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل 20٪؜ من الموازنة، وبلغت نسبة الإنفاق في الباب الثاني ٦٢٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل إنفاق ٣٨٪؜ من الموازنة ، بخلاف المنصرف من الموارد الذاتية للكليات.

وقال أمين عام الجامعة، إن ممثل وزارة المالية، أشاد بأن جامعة القاهرة هي الجامعة الوحيدة التي تعدى إجمالي إنفاقها من مواردها الذاتية في مجموع الموازنة 70٪؜ وتعدت بذلك كافة الجامعات المصرية.