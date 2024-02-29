أرامكو تعلن عن إجراء مهم يخدم موظفيها

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن عملاق البترول السعودي أرامكو خمس اتفاقيات مع شركات ريادية في مجال الاستشارات الإدارية والإستراتيجية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية المنعقد في الرياض.

وتهدف الاتفاقيات، إلى تطوير موظفي أرامكو السعودية من خلال تدريبهم داخل هذه الشركات لاكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على أحدث المشاريع الدولية في مختلف مجالات الاستشارات الإدارية.

كما تستهدف أيضا تطوير مهارات الاستشارات الإدارية لموظفيها من خلال إلحاقهم بالمقرات الدولية لهذه الشركات والمشاركة في العديد من المشاريع في المجالات والتخصصات الاستشارية المختلفة حول العالم، إضافةً إلى صقل المهارات التحليلية للمتدربين، وتطوير خبراتهم التجارية، وتوسيع آفاقهم.