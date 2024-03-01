رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لصدى البلد: مصر شريك رئيسي ونسعى لمزيد من التعاون

قالت ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، إن مصر شريك رئيسي للبنك، معربة عن سعادتها بزيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي للمقر الرئيسي في لوكسمبورج، لاستكشاف كيفية تعميق علاقات التعاون بين الجانبين.

وأضافت "كالفينو" لـ "صدى البلد"، أن المناقشات مع وزيرة التعاون الدولي تمهد الطريق لمزيد من التعاون المستقبلي، مما يعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، النقل المستدام، المياه، والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد عبر منصة "نوفي"، كجزء من الشراكة الإستراتيجية والشاملة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



والتقت وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.