كلوب يصدم جماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

يحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام فورست، على ملعب سيتي جراوند، في تمام الخامسة مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، من المشاركة غدًا، السبت، أمام نوتينجهام فورست، بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غدًا: "محمد صلاح لن يكون جاهزًا للعب غدًا لكنه في طريق العودة".

وتابع: "بصراحة، لا أعتقد أن عودته بعيدة، لكنه لن يكون متاحًا غدًا، ربما يعود الأسبوع المقبل".

وكان محمد صلاح قد غاب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر بعد الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع منتخب مصر خلال كأس أمم إفريقيا أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبعد عودته من الإصابة أمام برينتفورد الأسبوع قبل الماضي، عانى من آلام في موضع الإصابة القديم مما أدى إلى غيابه عن مواجهة لوتون تاون ونهائي كأس كاراباو.