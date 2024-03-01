عضو مجلس أمناء الحوار: تحويل توصيات المحور الاقتصادي إلى تشريعات وقوانين

قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الأسبوع الأول بالحوار الوطنى الاقتصادى استمر لمدة 4 أيام، وعقد خلاله 12 جلسة.



وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذه الاجتماعات لها خصوصية معينة، حيث دعى لها الحكومة بلا استثناء، لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالتوصيات، موضحا أن الهدف هو تفعيل التوصيات التي خرجت عن المحور الاقتصادى من الحوار الوطنى، بتحويلها إلى تشريعات وقوانين وسياسات.

وتابع طلعت عبد القوى، أنه تم مناقشة التضخم وغلاء الأسعار، وكل الأساليب لوقف التضخم وزيادة الأسعار في أقرب وقت ممكن، وكذلك المعوقات التي تعوق التصدير والصناعة والزراعة والسياحة.