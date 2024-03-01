مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر مستمرة في جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار

قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين الشعبين المصرى والفلسطينى ممتدة عبر العقود، مشيرا إلى أن أي محاولات دسيسة بين الشعبين تفشل وتصطدم بالحقائق التاريخية وبثوابت الموقف المصرى منذ 1948 تجاه القضية الفلسطينية بتعدد مراحلها.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الموقف المصرى مؤيد للشعب الفلسطيني في غزة خلال المرحلة العصيبة التي تدخل شهرها الخامس، موضحا أنه يلقى كل التقدير من الأهالي في قطاع غزة.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، حيث نجحت في المرة الأولى في نوفمبر الماضى بالتواصل مع الإدارة الأمريكية وقطر، للتوصل إلى هدنة مؤقتة.