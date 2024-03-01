الزمالك يفوز على وادي دجلة في دوري الطائرة للسيدات

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة 1/3 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة اتحاد الشرطة الرياضى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الثمانية بنظام " play off "لبطولة الدوري الممتاز "سيدات".

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/16 الزمالك

13/25 الزمالك

22/25 وادي دجلة

20/25 الزمالك

بهذا الانتصار تأهل فريق "سيدات" طائرة الزمالك للدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز .

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من؛ حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً ، وهبة حسنين مديراً إدارياً، وسمية ناجح للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.