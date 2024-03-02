نبض ضعيف .. قرارات جديدة من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

بدأت جهات التحقيق المختصة الاستماع إلي اقوال الشهود في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش نيرة صلاح واستعجال تقرير الطب الشرعي.

وحصل “صدى البلد” على صور التقرير الطبي الخاص بطالبة جامعة العريش نيرة صلاح، والذي أكد أن المجني عليها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبض ضعيف، وتناول مادة مسمومة غير معلومة.

وأنهت وزارة الداخلية، فحص موقف الطالبة شروق أحمد، و5 من زملائها، ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح؛ تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، لكشف ملابسات واقعة انتحارها.

وتوقف والد الطالبة شروق، رائد الشرطة، عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيقات؛ حرصا على نزاهتها.