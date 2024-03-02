الصحةالعالمية: مصر مؤهلة لتكون الوجهة الأولي للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط

قالت الدكتورة حنان حجي ، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، ان السياحة العلاجية والصحية تعد الان أحد أهم اشكال السياحة نمواً في العالم ووفقاً لجمعية السياحة العالمية العلاجية يقٌدر هذا السوق بما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و20%.

وأضافت الدكتورة حنان حجي، في كلمتها خلال فاعليات إنطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة العلاجية، أنه بحلول 2026 من المتوقع ان يصل حجم السياحة العلاجية في منطقة الشرق الاوسط الي 126 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.5% بين عامي 2025 - 2026 مشيرة الي أن مصر تحظي بموقع جغرافي فريد، ومميزات تجعلها من أوائل الدول في هذا المجال من السياحة الصحية، في ظل معاناة الكثير من دول المنطقة في ملف الصراعات وانهيار الانظمة الصحية في تلك الدول .

ووجهت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، الشكر الي الدولة المصرية علي ما تقدمه من خدمات صحية ونوعية لجميع ضيوفها من الدولة المتضررة من الصرعات والحروب ، مشيرة الي أن مصر كان لها عمل فريد في العالم وهو القضاء علي فيروس سي.