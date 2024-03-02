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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تتعرض لـ 10 هزات أرضية خلال شهر

ارشيفي
ارشيفي

أفاد قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ (40) هزة أرضية منها (10) هزة أرضية داخل العراق و(20) هزة أرضية داخل تركيا, بينما تم تسجيل (10) هزة أرضية داخل
إيران.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة؛ فتراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين (٢-٤.٤) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (۳-۲۷) کم.

كما تركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق.

كما سجلت العديد من الهزات داخل إيران وبالقرب من حدودها مع العراق.

فيما توزع النشاط الزلزالي داخل العراق حيث سجلت 4 هزات في محافظة نينوى (سنجار وتلعفر وزمار وعقرة) و 3 هزات في محافظة السليمانية (جمجمال), وسجلت هزة واحدة في محافظة

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