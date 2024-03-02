“النعماني” يشهد فعاليات مناقشة دكتوراه بقسم طب الأطفال عن مرض “دوشين” بـ"سوهاج الجامعي"

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة الدكتوراه المقدمة من الطبيبة نهال سامى عبده المدرس المساعد بقسم طب الأطفال ووحدة أعصاب اطفال، تحت عنوان "دراسة شاملة لمرض ضمور العضلات دوشين فى مستشفى سوهاج الجامعى" Comprehensive study of Duchenne Muscular Dystrophy in Sohag University Hospital.

وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور مجدى القاضي عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، حرص الجامعة علي الارتقاء بالمستوي العلمي والبحثي وتشجيع الباحثين ودعمهم من اجل تحقيق التقدم فى مجال البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع تحقيقاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مثمناً موضوع الرساله وطريقة العرض والدراسة.

وأوضح أن لجنة الإشراف ضمت الدكتور مصطفى محمد ابوسديرة استاذ طب الاطفال، الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق استاذ ورئيس قسم طب الاطفال،و الدكتورة ايمان محمد فهمى استاذ مساعد طب الاطفال.

وذكر الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية ان لجنة الحكم والمناقشة شارك فيها الدكتور طارق عمر استاذ طب الاطفال بجامعة الإسكندرية "مقيم خارجى" والدكتور على أبو المجد استاذ طب الاطفال بجامعة سوهاج "مقيم داخلى"، الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق استاذ ورئيس قسم طب الأطفال عن المشرفين.