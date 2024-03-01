بسكويت يسمم أم ونجليها في سوهاج

أصيبت أم ونجليها بآلام حادة بالبطن وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي؛ لتناولهم طعامًا فاسدًا عبارة عن "بسكويت" مُعد بالمنزل، بقرية الغريزات دائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول كل من:" شريهان محمد حمزه- 38 عامًا، ونجليها إسراء ابراهيم- 17 عامًا، ومحمد ابراهيم- 14 عامًا، يقيمون بذات الناحية"، مصابين بتسمم غذائي.

وبالإنتقال والفحص وبسؤالهم تبين تناولهم بسكويت فاسد معد بالمنزل؛ ما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، وتم حجزهم تحت العناية الطبية اللازمة بقسم الباطنة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.