عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسكويت يسمم أم ونجليها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت أم ونجليها بآلام حادة بالبطن وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي؛ لتناولهم طعامًا فاسدًا عبارة عن "بسكويت" مُعد بالمنزل، بقرية الغريزات دائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول كل من:" شريهان محمد حمزه- 38 عامًا، ونجليها إسراء ابراهيم- 17 عامًا، ومحمد ابراهيم- 14 عامًا، يقيمون بذات الناحية"، مصابين بتسمم غذائي.

انتهاء حياة طفلة بـ قرص طبي مجهول في سوهاج

بعد وفاة ثالثهما .. حبس عاملين ينقبان عن الآثار في سوهاج

وبالإنتقال والفحص وبسؤالهم تبين تناولهم بسكويت فاسد معد بالمنزل؛ ما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، وتم حجزهم تحت العناية الطبية اللازمة بقسم الباطنة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج بسكويت المراغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

موضوعات متعلقة

سوهاج .. انتهاء حياة عشريني أثناء التنقيب عن الآثار وضبط شركاء الجريمة

ترشيحاتنا

شاب يطعن 4 مصلين داخل مسجد بالأردن.. فيديو

كولر يحدد شروط عودة كهربا للمشاركة في المباريات مع الأهلي

"أغذية" الإماراتية ترفع حصتها إلى 70% في شركة أبوعوف

الصين تعلن نجاح عملية استنساخ اثنين من الماعز

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للإسهام في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

مدرس الفيزياء يكشف تفاصيل تنفيذ جريمة إنهاء حياة إيهاب أشرف (مفاجأة بالتحقيقات)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ