عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتضي منصور: زوجة حلمي بكر لن تفلت من العقاب بعد جرائمها

مرتضي منصور
مرتضي منصور

نشر المستشار مرتضي منصور ، تفاصيل وأخر مستجدات الخلاف بين  نجل الراحل حلمي بكر وزوجته ، فيما يخص دفن الجثمان  

 وجاء نص  المنشور « الحمد لله للآسف بعد معركة عنيفة مع زوجة المرحوم الفنان الكبير حلمي بكر امتدت من كفر صقر شرقية حتي مشارف القاهرة تم ايداع جثمان الفقيد في ثلاجة مستشفي السلام بمدينة السلام رغماً عن أنف هذه السيدة التي اصطحبت معها عدد من الميكروباصات محملين بالبلطجية الذين اعتدوا علي أشقاء وشقيقات المرحوم في الطريق وهي تسرع لدفنه قبل وصول نجله الوحيد .

وواصل قائلاً : كل الشكر والتقدير لوزير مسئول هو الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وهو مسئول بالفعل الذي تواصلت معه حتي الساعة الرابعة فجراً فأمر بإرسال ثلاجة الي مستشفي كفر صقر لوضع جثمان الفقيد فيها حتي الصباح إلا أن زوجتة رفضت وأصرت علي نقلة فورا الي القاهرة لدفنه سرا .

وتابع : شكر للوزير الذي أمر أثناء خطف السيدة الجثمان والاعتداء علي كل أشقائه وإصرارها علي دفنة ليلاً التي قدمت هذه الزوجة ضدهم بلاغ كيدي كما فعلت مع الفنان مصطفي كامل من قبل حتي تبعده هو والنقابة وتستفرد به وهو ماحدث بالفعل وتم حجزهم في قسم السلام وأمر السيد الوزير الدكتور خالد بتجهيز ثلاجة مستشفي السلام بمدينة السلام وبالفعل تم ايداع جثمان المرحوم داخلها .

 واختتم  قائلاً ": أخيرا لم أري في حياتي نقيباً هو الفنان مصطفي كامل وفنانة محترمة راقية هي الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس النقابة وبصرف النظر عن مكانتهما النقابية الا انهما تعاملا مع الاستاذ الكبير حلمي بكر كاخ أكبر لهما وحرصا حتي السابعة صباح اليوم علي التواصل معي ومع الدكتور وزير الصحة حتي استقر جثمان الراحل في ثلاجة مستشفي السلام في انتظار وصول نجلة هشام بكر الذي سيصل مطار القاهرة الدولي عائداً من أمريكا عن طريق فرانكفورت بسبب تأخر وصول طائرته المتجهة من أمريكا إلى مطار فرانكفورت وتم وضعه على الطائرة الثانية التي ستصل ان شاء الله في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت .

أوعد السيدة زوجة المرحوم أن في مصر قانون ولن تفلت من العقاب بعد كل ما ارتكبته في حق هذا الفنان الكبير وخاصة المعركة التي خاضتها أمس مع عائلته والتعدي عليهم بالضرب للهروب بالجثة وهي داخل سيارة الاسعاف حتي تم ايقافها بالقوة من أحد كمائن الشرطة في بلبيس وتخليص الجثمان من سيطرتها عليه وتنفيذ تعليمات وزير الصحة ووزير الداخلية بالتوجه الفوري بالجثمان الي مستشفي السلام وإنزالها من سيارة الاسعاف التي كانت تحمله.رحم الله الفنان الكبير حلمي بكر وجعل الله مثواه الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الرئاسة التركية توضح حقيقة اجتماع أردوغان والأسد في موسكو

مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في مفاوضات الهدنة بغزة ونسعى لاتفاق عادل

58 مليون جنيه.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رشوة التموين.. تفاصيل

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

30 مليون كيلو سكر وزيت.. مرافقة نارية من النيابة في رشوة التموين

بعد استبعاده من المباريات .. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة عاجلة لكهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

فيديو

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ