مرتضي منصور: زوجة حلمي بكر لن تفلت من العقاب بعد جرائمها

نشر المستشار مرتضي منصور ، تفاصيل وأخر مستجدات الخلاف بين نجل الراحل حلمي بكر وزوجته ، فيما يخص دفن الجثمان

وجاء نص المنشور « الحمد لله للآسف بعد معركة عنيفة مع زوجة المرحوم الفنان الكبير حلمي بكر امتدت من كفر صقر شرقية حتي مشارف القاهرة تم ايداع جثمان الفقيد في ثلاجة مستشفي السلام بمدينة السلام رغماً عن أنف هذه السيدة التي اصطحبت معها عدد من الميكروباصات محملين بالبلطجية الذين اعتدوا علي أشقاء وشقيقات المرحوم في الطريق وهي تسرع لدفنه قبل وصول نجله الوحيد .

وواصل قائلاً : كل الشكر والتقدير لوزير مسئول هو الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وهو مسئول بالفعل الذي تواصلت معه حتي الساعة الرابعة فجراً فأمر بإرسال ثلاجة الي مستشفي كفر صقر لوضع جثمان الفقيد فيها حتي الصباح إلا أن زوجتة رفضت وأصرت علي نقلة فورا الي القاهرة لدفنه سرا .

وتابع : شكر للوزير الذي أمر أثناء خطف السيدة الجثمان والاعتداء علي كل أشقائه وإصرارها علي دفنة ليلاً التي قدمت هذه الزوجة ضدهم بلاغ كيدي كما فعلت مع الفنان مصطفي كامل من قبل حتي تبعده هو والنقابة وتستفرد به وهو ماحدث بالفعل وتم حجزهم في قسم السلام وأمر السيد الوزير الدكتور خالد بتجهيز ثلاجة مستشفي السلام بمدينة السلام وبالفعل تم ايداع جثمان المرحوم داخلها .

واختتم قائلاً ": أخيرا لم أري في حياتي نقيباً هو الفنان مصطفي كامل وفنانة محترمة راقية هي الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس النقابة وبصرف النظر عن مكانتهما النقابية الا انهما تعاملا مع الاستاذ الكبير حلمي بكر كاخ أكبر لهما وحرصا حتي السابعة صباح اليوم علي التواصل معي ومع الدكتور وزير الصحة حتي استقر جثمان الراحل في ثلاجة مستشفي السلام في انتظار وصول نجلة هشام بكر الذي سيصل مطار القاهرة الدولي عائداً من أمريكا عن طريق فرانكفورت بسبب تأخر وصول طائرته المتجهة من أمريكا إلى مطار فرانكفورت وتم وضعه على الطائرة الثانية التي ستصل ان شاء الله في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت .

أوعد السيدة زوجة المرحوم أن في مصر قانون ولن تفلت من العقاب بعد كل ما ارتكبته في حق هذا الفنان الكبير وخاصة المعركة التي خاضتها أمس مع عائلته والتعدي عليهم بالضرب للهروب بالجثة وهي داخل سيارة الاسعاف حتي تم ايقافها بالقوة من أحد كمائن الشرطة في بلبيس وتخليص الجثمان من سيطرتها عليه وتنفيذ تعليمات وزير الصحة ووزير الداخلية بالتوجه الفوري بالجثمان الي مستشفي السلام وإنزالها من سيارة الاسعاف التي كانت تحمله.رحم الله الفنان الكبير حلمي بكر وجعل الله مثواه الجنة