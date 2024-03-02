فنلندا تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بأسلحة يصل مداها لأراضي روسيا

كشف وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، أن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام أوكرانيا الأسلحة التي تزودها بها، لأنها لم تسلّم كييف أي أسلحة بعيدة المدى تطال أراضي روسيا.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، أوضح هاكانن أن فنلندا زودت أوكرانيا بالوسائل الضرورية الدفاعية لحماية الأراضي الأوكرانية، لكنها لم تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى.

وأكد أنه لا يوجد أي ضرورة لفرض القيود على استخدام هذه الأسلحة.

وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي يوكا كوبرا بأن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام كييف الأسلحة الفنلندية في ضرب الأراضي الروسية.