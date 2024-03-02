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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بأسلحة يصل مداها لأراضي روسيا

أسلحة في روسيا
أسلحة في روسيا

كشف وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، أن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام أوكرانيا الأسلحة التي تزودها بها، لأنها لم تسلّم كييف أي أسلحة بعيدة المدى تطال أراضي روسيا.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، أوضح هاكانن أن فنلندا زودت أوكرانيا بالوسائل الضرورية الدفاعية لحماية الأراضي الأوكرانية، لكنها لم تزود كييف بأسلحة بعيدة المدى.

وأكد أنه لا يوجد أي ضرورة لفرض القيود على استخدام هذه الأسلحة.

وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي يوكا كوبرا بأن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام كييف الأسلحة الفنلندية في ضرب الأراضي الروسية.

فنلندا أوكرانيا الأراضي الروسية قيود روسيا

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