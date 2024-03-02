دعاء صلاة التراويح مكتوب.. احرص عليه طوال رمضان

دعاء صلاة التراويح مكتوب هو من الأدعية المهمة التي يتم قراءتها بعد صلاة التراويح، كما أن دعاء صلاة التراويح مكتوب من الأدعية الهامة التي يتم قراءتها بعد صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويشتمل دعاء صلاة التراويح مكتوب على العديد من الأدعية التي تدعو الله تعالى لتغفير الذنوب والسعادة في الدنيا والآخرة.



ومن الأدعية التي يستحب قراءتها في دعاء صلاة التراويح مكتوب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، وأن تعافيني من كل داء، وأن ترزقني العافية في الدنيا والآخرة.

- اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعفو عنا، وتب علينا، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أعوذ بك من شرور النفس، وشرور الشيطان، وشرور الدنيا وأهلها، وشرور الآخرة وأهلها.

- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

- اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والتوفيق في العمل، والرضا بالقضاء، وحسن الخاتمة.

- اللهم اجعلنا من المقبولين والمغفور لهم، ولا تجعلنا من المردودين والمحرومين، واجعل الجنة مثوانا ومنازلنا فيها.

- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تجعلنا من المقبولين، وتغفر لنا ذنوبنا، وترحمنا يوم نلقاك، وتبدل حسناتنا سيئات، وتوفقنا لما تحب وترضى.

- اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات.



دعاء صلاة التراويح

يعد دعاء صلاة التراويح أحد العبادات التي تهدف إلى تقريب العبد من ربه والتواصل معه، وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، تعود بداية صلاة التراويح إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان يقوم بجمع المسلمين في المسجد ليصلوا معًا صلاة التراويح خلال شهر رمضان. ومنذ ذلك الحين وصلاة التراويح تعتبر من العبادات الهامة التي يؤديها المسلمون في شهر رمضان المبارك كذلك دعاء صلاة التراويح ، ومن الأدعية المتعلقة بدعاء صلاة التراويح والتي من المستحب قراءتها ما يلي:

- اللهم اجعل في قلوبنا نورًا وفهمًا، وفي أعيننا نورًا ونظرًا، وفي أذننا نورًا واستماعًا، وفي لساننا نورًا وكلامًا، وفي جوارحنا نورًا وعملًا، وفي بشرنا نورًا وسرورًا.

- اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلانية، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يتقون الله في الغيب ويعملون الخيرات في الظاهر.

- اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا مليئة بالإيمان، وأن تثبت أقدامنا على صراطك المستقيم، وأن تحفظ لنا ديننا ودنيانا، وترزقنا الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل.

- اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ولا تجعلنا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين.

- اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من الذين يحبون لله ويبغون له الرضا، واجعلنا من الصابرين على طاعتك ومعصيتك، واجعلنا من المستغفرين الذين يتوبون إليك ويستغفرونك.

- اللهم اجعلنا من المتقين الذين يحسنون الظن بك، ويتوكلون عليك، ويتقبلون منك الهداية، ويعملون بما أمرت به، ويتجنبون ما نهيت عنه.

- اللهم اجعلنا من الذين يقولون حقاً ويعملون بحق، وينفقون من مالهم في سبيلك، ويصلون الأرحام، ويحسنون الخلق، ويقومون بحقوق الجيران والمجتمع.

- اللهم اجعلنا من المصلين الذين يحافظون على صلاتهم ويؤدونها بخشوع وتأدب، ويحافظون على وقتها، ويتركون المعاصي والذنوب.

- اللهم ارزقنا الصحة والعافية في أبداننا، وارزقنا العلم والحكمة في أذهاننا، وارزقنا الرزق الحلال في أموالنا، وارزقنا الرضا والسعادة في قلوبنا.

- اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ذنوبنا جميعاً، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونتوب إليك ونستغفرك، فاغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

- اللهم ارزقنا الشفاعة يوم القيامة، واجعل لنا فيها مكاناً في ظل عرشك الكريم، واجعلنا من المنعمين على عبادك في الجنة.

- اللهم اجعل رمضان هذا العام فرجاً للمهمومين وعافية للمرضى ورحمة للموتى، وارزقنا الاستغفار والتوبة والتقوى والإحسان.

- اللهم ارزقنا الثبات على دينك، واجعلنا من الذين يتبعون الحق ويدعون إلى الحق، ويقومون بالمنكر والمنحرفات، ويحبون لله ويخافونه في السراء والضراء.



دعاء تراويح رمضان

يعتبر دعاء تراويح رمضان من الأدعية الهامة التي تتميز بأنها تحتوي على العديد من الأدعية والتضرعات التي تدعو الله تعالى لتغفير الذنوب والسعادة في الدنيا والآخرة. ويعد قراءة دعاء تراويح رمضان بعد صلاة التراويح من السنن النبوية المشروعة، والتي تساعد المسلمين على تحقيق السعادة والرضا في الدنيا والآخرة، ويذكر دعاء تراويح رمضان المسلمين بأنهم بحاجة إلى الله تعالى في كل الأوقات وفي كل الأمور، ومن الأمثلة الواردة عن دعاء تراويح رمضان:

- اللهم اجعل رمضان هذا العام عام خير وبركة، واجعلنا من المتقين والمحسنين، وارزقنا الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل.

- اللهم اجعلنا من المتواضعين الذين يتذللون لعبادتك، ويعترفون بعظمتك، ويخافون عقوبتك، ويتركون الكبرياء والغرور.

- اللهم اجعلنا من المستغنين الذين يرضون بما قسمت لهم، ويشكرونك على كل نعمة، ويتوكلون عليك في كل أمر، ويتجنبون الحرص والطمع.

- اللهم ارزقنا الحب في الله والإخوة في الله، واجعلنا من الذين يسعون إلى صلة الرحم والتآخي، ويتحابون في الله ويتعاونون على الخير.

- اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، والمتحسنين إلى عبادتك، والمستغفرين الذين يستغفرونك في كل وقت، والمخلصين الذين يعملون لوجهك الكريم.

- اللهم ارزقنا العفو والمغفرة والرضا، واجعلنا من الذين يغفرون للناس ويصفحون عنهم، ويعفون للمذنبين والمخطئين، ويحبون الخير للجميع.

- اللهم اجعل رمضان هذا العام مفتاحاً للجنة وشفيعاً في الآخرة، وارزقنا الصيام والقيام والصلاة فيه، واجعلنا من الفائزين برضوانك وجنتك.

- اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من الذين يتلقون العلم ويعملون به، وينشرونه للناس، ويستخدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين.

- اللهم احمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل الإيمان حزاماً لصدورنا والقرآن نوراً لأعيننا، واحفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام.

- اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل الأعمال خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لنا فيها رياءً ولا سمعة.

- اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعلهم من أهل جنتك ونعيمها.

- اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على الإيمان، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

- اللهم اجعلنا من الذين يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحبون أصحابه وأهل بيته ويرحمون المسلمين والمسلمات أجمعين.

- اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

- اللهم اهدنا في سيرتنا وصلاتنا وأعمالنا، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

- اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والجوع والنحل وسوء الصدر، ونعوذ بك من شر ما تحته الأقدام وشر ما يختبئ في الصدور.

- اللهم ارزقنا قبول الطاعات ومغفرة الذنوب، وارحمنا برحمتك واجعلنا من المقربين إليك.

- اللهم ارزقنا النجاة يوم القيامة ولا تجعلنا من الخاسرين، وارزقنا الثبات عند السؤال والتيسير عند الحساب.

- اللهم اغفر لوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين.

- اللهم انصر المستضعفين في كل مكان واجعل نصرهم قريباً، واجعل الظالمين يتعظون من عذابك ويتوبون إليك.

- اللهم اجعل لنا في الدنيا قلوباً خاشعة وألسنة ذاكرة وأعمالاً صالحة، وفي الآخرة جنات النعيم وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.