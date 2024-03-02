مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن لوقف مذبحة خلال شهر رمضان

تنظم رابطة بايمان بولاية واين يوم الأربعاء مسيرة لدعم فلسطين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ومن المقرر أن تسافر الرابطة إلى واشنطن العاصمة للاحتجاج خارج السفارة الإسرائيلية.

وقالت عضو ومنظم بايمان كيت ستينفيج: "نبذل قصارى جهدنا هذا الأسبوع لتصعيد عملنا في مرحلة حرجة ضد حملة الإبادة الجماعية التي تقوم بها حكومة نتنياهو الفاشية التي تواصل قصف رفح وتحضر لغزو بري في شهر رمضان".

وأضافت: "هذا استفزاز آخر من شأنه مذبحة أكبر، علينا أن نكثف جهودنا ونقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة نضال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

