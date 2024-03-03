الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانونين بشأن الغاز والزيت الخام

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2023 بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت والخام واستغلالهما فى منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع.

كما صّق الرئيس السيسى على القانون رقم 181 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

نشرت الاتفاقيتان اللتان وافق عليهما مجلس النواب بالجريدة الرسمية.