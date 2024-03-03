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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد افتتاح مهرجان ومعرض دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة إفتتاح مهرجان ومعرض دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورسامة الكاريكاتير الفرنسية كريستين تراكس و يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة و محمد البسيونى مدير عام الثقافة بالبحيرة ومؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير وممثل الأوقاف والأزهر وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

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يضم المعرض مجموعة نادرة من الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة والتي تعرض في معرض عام لأول مرة، لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري وهم جوان سِنتيس، على رفقي، صاروخان، رخا، زهدي العدوي، طوغان، جورج البهجوري، مصطفى حسين وغيرهم، وكذلك مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقش قضايا المرأة وعدد من البورتريهات الكاريكاتيرية للرائدة الصحفية منيرة ثابت شخصية المهرجان، بريشة أكثر من ١٠٠ رسام من ٣٥ دولة عربية وأجنبية إلى جانب مجموعة من الرسامين المصريين.

كما يضم المعرض نتاج الورش المجانية لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير والمرج خيط، التي نظمتها مبادرة الكاريكاتير للجميع التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ فبراير الجاري، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، ومركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، وشاركت فيها أكثر من مائة طالبة، وحاضر فيها رسامين محترفين، في حدث استثنائي تشهده مدينة دمنهور للمرة الأولى.

واكدت نائب محافظ البحيرة أنه مهرجان نوعي متخصص بالرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة للوقوف علي صورتها ومشاكلها وقضاياها، والدفاع عن حقوقها ، مشيراً الي أهمية المهرجان حيث يتم إقامة جسور ثقافية بين رسومات الكاريكاتير للمصريات و العرب، و الأجانب من دول مختلفة بخلاف تشجيع التفاعل الثقافي ، وتعظيم مردوده علي الابداع في مجال الكاريكاتير.

من الجدير بالذكر أن مهرجان دمنهور الدولي الأول للكاريكاتير، يقام تحت شعار "بالكاريكاتير عبري.. هتقدري" وتنظمه مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتنسيق مع محافظة البحيرة، وبدعم من معهد جوته "برنامج خارج حدود العاصمة"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور. ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان، على الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات المصريات، لتكون شخصية المهرجان، ودولة فرنسا لتكون ضيف شرف المهرجان في دورته الأولى، كما تم إختيار شخصية بنت البلد ،أحد أهم وأشهر الشخصيات الكاريكاتيرية لرسام الكاريكاتير المصري الراحل: محمد عبدالمنعم رخا لتكون تيمة المهرجان.

البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع السكرتير العام المساعد الورش المجانية مشروع ذاكرة الكاريكاتير مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة

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