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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

آفاق التنمية المستدامة في ضوء التحديات الراهنة.. ندوة لمعمل المناخ الزراعي

صدى البلد

نظم قسم بحوث تعديل المناخ، ورشة عمل، تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة" تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار حرص المعمل المركزي للمناخ الزراعي علي القيام بدوره العلمي والإرشادي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل إن الندوة حضرها كوكبة كبيرة من باحثي مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وأساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر.

وتضمنت الندوة، محاضرة عن التغيرات المناخية، وما لها من تأثيرات على القطاع الزراعي، وما يسهم به في عمليات التنمية.

وألقت المحاضرة، الدكتورة أميرة ناصر  نائب مدير المكتب الفنى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وقدمت الدكتورة سها مصطفى، أستاذ الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه محاضرة حول استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية، وما تقدمه من فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتلى ذلك محاضرات للباحثين من المعمل المركزي للمناخ الزراعي. حيث قدم د عاصم عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعمل محاضرة حول الأمن الغذائي وعلاقته بالتنمية المستدامة وأهم سبل الوصول إلي نسبة كبيرة من الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

وألقى الدكتور محمد عبد المحسن حجي أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، ومدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق، المحاضرة الختامية حول موضوع الأبعاد الاقتصادية لتحديات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

واشتملت المحاضرة علي توضيح العديد من النقاط حول اقتصاديات تغير المناخ وما تمثله من ضغوط على عمليات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وأشار إلى التفاصيل الاقتصادية لمدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي وكيفية التغلب عليها حتى لا تصبح عقبات أمام التنمية .

وأضاف "عبدربه" أن الندوة شهدت نقاش موسع بين المحاضرين والضيوف أدار الندوة والمناقشات الدكتور طاهر فايد أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وشارك فيها الدكتور عبد العظيم طنطاوي الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية.

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