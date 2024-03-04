سعرها 3900 جنيه .. خصم الموسم على موبايلات Note 12 الأكثر مبيعا|إلحق اشتريها

تراجعت شركة شاومي Redmi عن أسعار نماذجها 6GB/128GB من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، Redmi Note 12 4G و Redmi 12 4G، اعتبارًا من 1 مارس.

وقد تم تخفيض سعر Redmi Note 12 4G إلى 12,999 روبية، بانخفاض من 13,999 روبية، في حين أصبح Redmi 12 4G متاحًا بسعر 10,499 روبية (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري تقريبا)، مقابل 10,999 روبية سابقًا (أي ما يعادل 4070 جنيه مصري تقريبا).

مواصفات Redmi Note 12 4G:

يقدم Redmi Note 12 4G معالج Qualcomm Snapdragon 685 وشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش تأتي بمعدل تحديث 120Hz سريع. ويحتوي على نظام كاميرا ثلاثي في الخلف، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وحدة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا macro بدقة 2 ميجابكسل. أما في الأمام، فهو يأتي بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل. ويقدم أيضًا دعمًا للشحن السريع بقوة 33 واط لبطاريته سعة 5,000mAh. على الرغم من عدم وجود مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، إلا أنه ما زال يتضمن مقبس سماعة رأس 3.5 ملم وفتحة بطاقة MicroSD للتخزين الإضافي.

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Redmi 12 4G :

أما Redmi 12 4G، فيعتبر مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في شاشة كبيرة وعمر بطارية طويل. يتميز بشاشة FHD+ بحجم 6.79 إنش بمعدل تحديث 90Hz وطبقة دائمة من زجاج Corning Gorilla Glass. ويعمل بمعالج MediaTek Helio G88 ويأتي أيضًا مع نفس نظام الكاميرا وبطارية بسعة 5,000mAh ولكن مع شحن سريع بقوة 18 واط. يتميز هذا الهاتف بقدرته على المقاومة للرذاذ بتصنيف IP53 ويتضمن مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب للوصول السريع.