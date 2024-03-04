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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف وعلاج بالمجان.. تعرف على مواعيد فتح مستشفيات الشرطة للسيدات

ارشيفية
ارشيفية

قامت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية .

وذلك فى جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان بمناسبة الإحتفال بـ (اليوم العالمى للمرأة - يوم المرأة المصرية - عيد الأم) .

يتم ذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً) يومى (1، 8/3/2024) و (بداية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً) أيام (15،23،29/3/2024).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة  المصرية ودورها الفعال فى المجتمع .

جاء ذلك تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.

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