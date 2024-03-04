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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: اتحاد الكرة يتعامل بـ"غشم" مع محمد صلاح

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر مطالبان بضرورة حل الأزمة الخاصة بـ "محمد صلاح"، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود حلول لتلك المشكلة، في ظل تاريخ اللاعب الكبير مع الفراعنة، وهو أحد نجوم العالم حاليًا بفضل أرقامه مع ليفربول.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "لا أعتقد أن هناك تواصل رسمي بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، ولازال هناك أزمة واضحة بين الطرفين، خصوصًا في ظل الهجوم الذي تعرض له اللاعب في أمم إفريقيا، بخلاف تصريحات حسام حسن قبل توليه المهمة".

وأضاف: "(إخراج) اتحاد الكرة لأزمة محمد صلاح خاطئ، بعدما تلقى خطابا من ليفربول يطالب بإعفائه من معسكر منتخب مصر والمشاركة في الدورة الودية بالإمارات، وبالتأكيد الجميع يعلم أن هناك مشكلة معينة، وتم إطلاق تصريحات وأن صلاح "بيضحك" علينا، فبدلا من إرسال مندوب إلى إنجلترا أو التواصل مع اللاعب وناديه بشكل جيد من أجل حل الأزمة، وكان عليهم الصمت طالما لن يستطيعوا حل الأزمة".

وواصل: "تصريحات إبراهيم حسن التي تم نشرها عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، بشأن إصابة صلاح، وحسم أمره من جانب الجهازين الفني والطبي ولكن بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر، ولو كان تواصل مع صلاح فكان سيتم حل المشكلة، والطبيعي أن يقول لنا إبراهيم حسن نتائج تواصله مع المحترفين، بدلا من نشر بعض الأخبار للرأي العام، فهل اتحاد الكرة يريد إظهار أن صلاح غير وطني أو لا يريد الانضمام للمنتخب أو يضغط على اللاعب لينضم رغما عنه للمنتخب".

وأكمل: "لاعب بقيمة صلاح يجب أن يكون له سيناريو معين، فهو قائد المنتخب والنجم الأسطوري، ومن حقه عندما يشغر بغضاضة أن يتم تدارك الموقف معه، ما يحدث حاليا هو تكرار لما حدث في أمم إفريقيا، ونفس (الغشم) في التعامل مع الأزمة".

وزاد: "نفترض أن صلاح لن ينضم لمنتخب مصر، فسيكون هناك أمرين أما حل الأزمة أو تأليب الرأي العام ضده، لذلك يجب الحديث مع صلاح وحل المشكلة بدلا من تسريب بعض الكلام للجماهير".

وأكد: "ما المانع من سفر دكتور محمد ابوالعلا إلى ليفربول ومقابلة صلاح، وما المانع من سفر مندوب إلى هناك أيضا للحديث مع اللاعب، بعد الهجوم الضاري الذي تعرض له في كأس أمم افريقيا والاتهامات التي حاصرته بالهروب وادعاء الإصابة وغيرها، فهذا الكلام ليس سهل على لاعب بقيمة محمد صلاح، وبالتأكيد لن يقبل أي لاعب بحجمه الهجوم الذي تعرض له".

وأضاف: "صلاح لازال يتعامل بنفس الأسلوب، وهذا ليس مؤشر جيد، حسام حسن عليه أن يفهم كيفية التعامل مع محمد صلاح فهو نجم عالمي

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